Футболиста «Марселя» удалили до начала матча за удар фаната ногой по голове

Защитник «Марселя» Патрис Эвра нанес болельщику своего клуба удар ногой по голове и получил красную карточку до начала матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы с португальской «Виторией Гимараэш». Видео было опубликовано на YouTube-канале Youtubia TV.

Во время разминки болельщики французского клуба оскорбляли Эвра. 36-летний игрок подошел к трибуне и ударил одного из фанатов ногой по голове. В этот момент около поля началась драка с участием игроков и болельщиков «Марселя».

Эвра получил прямую красную карточку и стал первым футболистом в истории Лиги Европы, который был удален до стартового свистка. «Марсель» сыграл в полном составе, несмотря на красную карточку Эвра и проиграл «Витории Гимараэш» на выезде со счетом 0:1.