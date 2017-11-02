«Локомотив» дома проиграл молдавскому «Шерифу» в Лиге Европы

Московский «Локомотив» проиграл молдавскому «Шерифу» в четвертом туре группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в четверг, 2 ноября, в Москве и завершилась победой клуба из Тирасполя со счетом 2:1. На 26-й минуте железнодорожники вышли вперед после точного удара Джефферсона Фарфана. Гости отыгрались за 5 минут до перерыва, отличился Зигей Бадибанга. Победный мяч за «Шериф» забил Йосип Брежовец на 58-й минуте.

В параллельном матче группы датский «Копенгаген» на своем поле разгромил чешский «Фастав» (Жлин) со счетом 3:0. Подопечные Юрия Семина с 5 очками опустились на третье место в группе. У «Шерифа» и «Копенгагена» по шесть баллов.

В среду «Спартак» проиграл испанской «Севилье» на выезде в четвертом туре Лиги чемпионов со счетом 1:2.