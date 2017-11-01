Футболисты юношеского «Спартака» во время матча потроллили коллег из «Севильи»

Футболисты московского «Спартака» пошутили над коллегами из испанской «Севильи» во время матча юношеской Лиги чемпионов УЕФА. Видео было опубликовано на странице журналиста Дмитрия Егорова в Twitter.

По ходу матча испанские футболисты неоднократно, по мнению спартаковцев, симулировали травмы и тянули время. В ответ на это игроки красно-белых (не старше 19 лет) опустились на газон, намекая на неспортивное поведение соперников.

Встреча прошла в среду, 1 ноября, в Севилье и завершилась со счетом 3:3. Российский клуб уступал по ходу матча и отыгрался на 92-й минуте. В концовке матча между футболистами произошла потасовка.