«Спартак» упустил победу в Ростове

Московский «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в 15-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Ростове в субботу, 28 октября, и завершилась со счетом 2:2. Хозяева открыли счет на 20-й минуте после точного удара Алексея Ионова. С 31-й по 34-ю минуту красно-белые забили дважды и вышли вперед: авторами голов стали Фернандо и Денис Глушаков. На 87-й минуте ростовчане ушли от поражения: отличился польский защитник Мацей Вилюш.

Таким образом, действующие чемпионы России набрали 22 очка и поднялись на четвертое место в РФПЛ, отставание от лидирующих «Зенита» и «Локомотива», которые в этом туре сыграют между собой, составляет 8 очков. «Ростов» с 18 очками занял восьмое место.