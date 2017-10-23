«Локомотив» стал лидером РФПЛ

Московский «Локомотив» обыграл «Краснодар» в 14-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ). Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла на стадион «Локомотив» в понедельник, 23 октября и завершилась со счетом 2:0. Первый мяч на 25-й минуте забил российский полузащитник Алексей Миранчук. На 85-й минуте отличился португальский хавбек Мануэл Фернандеш.

Подопечные Юрия Семина с 29 очками возглавили турнирную таблицу РФПЛ, после того как 22 октября ЦСКА с «Зенитом» потеряли очки, сыграв вничью — 0:0. Санкт-петербургская команда с 29 баллами больше не является лидером чемпионата. ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице, имея в активе 25 очков.

19 октября в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы «Локомотив» сыграл вничью с молдавским «Шерифом» со счетом 1:1.