«Локомотив» сыграл вничью в Лиге Европы

Московский «Локомотив» сыграл вничью с молдавским «Шерифом» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. Встреча проходила 19 октября в Тирасполе.

Матч завершился со счетом 1:1. На 17-й минуте полузащитник московского клуба Антон Миранчук забил мяч, на 31-й минуте бельгийский нападающий Зиги Бадибанга сравнял счет.

Другой матч группы F был прерван из-за густого тумана. Текущий счет во встрече между чешским «Фастав Злином» и «Копенгагеном» — 1:1.

Раннее, 20 октября, санкт-петербургский «Зенит» разгромил норвежский «Русенборг» со счетом 3:1. Хет-трик оформил аргентинский полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони.

19 октября в рамках Лиги чемпионов ЦСКА проиграл швейцарскому «Базелю» со счетом 2:0. «Спартак» во вторник, 17 октября, обыграл дома испанскую «Севилью» со счетом 5:1.