Капитан «Спартака» усомнился в квалификации главного тренера команды

Возглавляющий московский «Спартак» Массимо Каррера пока не является топ-тренером. Такое мнение высказал капитан команды Денис Глушаков. Его слова приводит «Советский спорт».

«Для Карреры мы первый клуб, в котором он выступает в роли главного тренера. Безусловно он хороший специалист, но он точно пока не топ-тренер. Если говорить объективно, то судить о том, какой он наставник можно будет в конце этого сезона», — сказал Глушаков.

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Под руководством Карреры «Спартак» стал чемпионом России по итогам сезона-2016/17. Этот титул стал первым для красно-белых в премьер-лиге с 2001 года. Кроме того, летом 2017-го года команда впервые в истории выиграла Суперкубок России.

До «Спартака», куда 53-летний итальянец пришел в прошлом году, он работал помощником Антонио Конте в «Ювентусе» и сборной Италии. Главным тренером красно-белых Каррера стал в августе 2016-го, когда в отставку был отправлен Дмитрий Аленичев.