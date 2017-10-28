Бывший футболист «Зенита» свалил судью и добил его ногами

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Радек Ширл, ныне выступающий за клуб четвертого чешского дивизиона «Збузани», избил судью в матче национального первенства против «Высоке Мито». Об этом сообщает iSport.cz. Видео разместил журналист Иржи Бенеш на своей странице в Twitter.

Хавбек на 36-й минуте встречи набросился на игрока соперника, посчитав, что тот излишне грубо атаковал вратаря его команды. Судьи попытались разнять игроков, но Ширл ударил главного арбитра по шее, после чего тот свалился на землю. 36-летний хавбек нанес несколько ударов по лежачему судье и был удален с поля. Ему грозит длительная дисквалификация.

Ширл выступал за «Зенит» с 2003 по 2010 годы, в 2007-м он стал с командой чемпионом России, а в 2008-м завоевал Кубок УЕФА и Суперкубок Европы.