Фанат безнаказанно расцеловал Месси

Видео: kolong langit / YouTube

Фанат Лионеля Мессии выбежал на поле во время матча четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов между греческим «Олимпиакосом» и испанской «Барселоной». Видео появилось на YouTube-канале kolong langit.

Поклонник форварда каталонцев подбежал к своему кумиру, когда тот собирался подавать угловой. Мужчина обнял и поцеловал Месcи, а затем просто вернулся на трибуну. Почему бездействовали стюарды и сотрудники охраны стадиона «Георгиос Караискакис» в Пирее, где проходил матч, не сообщается.

Встреча завершилась вничью со счетом 0:0. После четырех туров «Барселона» лидирует в квартете D с 10 очками. «Олимпиакос» с 1 очком в активе замыкает таблицу.