Два футболиста «Реала» устроили конфликт во время матча

Видео: Futbol Internacional / YouTube

Защитник мадридского «Реала» Марсело и хавбек Лука Модрич устроили словесную перепалку во время матча 10-го тура испанский Ла Лиги с каталонской «Жироной». Видео было опубликовано на YouTube-канале Futbol Internacional.

Это произошло в начале второго тайма, после того, как «Реал» пропустил два мяча за четыре минуты. По информации AS, Модрич предъявил претензию Марсело за потерю мяча, на что бразилец ответил: «Я ошибся? А ты не ошибся?!»

Спустя несколько минут после инцидента Марсело был заменен. Встреча завершилась победой «Жироны» со счетом 2:1. После 10 туров Ла Лиги «Реал» с 20 очками идет на третьем месте в чемпионате и на восемь баллов отстает от лидирующей «Барселоны». Жирона набрала 12 очков и находится на 13-й строчке.