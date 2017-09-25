Тренер «Валенсии» получил травму во время празднования гола

Главный тренер испанской «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль получил травму, празднуя гол своей команды в ворота «Реала Сосьедад» в матче шестого тура чемпионата Испании. Видео появилось на YouTube-канале Futbol TV.

52-летний специалист потянул заднюю поверхность бедра на последних минутах встречи, когда нападающий «летучих мышей» Симоне Дзадза забил победный мяч (3:2).

«Если травмы буду получать только я, это не проблема. Мне же не выходить на поле. Я сильно потянул мышцу и теперь немного хромаю. Нужно лучше контролировать себя», — заявил испанец.