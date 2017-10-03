Роналду захотел попробовать себя в боксе через десять лет

Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду заявил о готовности попробовать себя в боксе через десять лет. Запись интервью Роналду появилась на YouTube-канале Nike Football.

В беседе с бывшим партнером по английскому клубу «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинандом португалец в шутку рассказал о том, чем планирует заниматься после окончания футбольной карьеры: «Где я хочу видеть себя в это время? Я пойду в бокс, как и ты. Буду выступать в среднем весе».

Футболист также заметил, что самое главное для него — это выигрывать трофеи. «Когда ты тренируешься 10-11 месяцев, то нужно получать результат. А за пределами поля хочется быть счастливым, проводить время с семьей и друзьями», — поделился Роналду в интервью.

19 сентября бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Фердинанд заявил, что хочет начать боксерскую карьеру. Он готовится к боксерскому поединку, параллельно участвуя в съемках шоу Defender to Contender.

В 2016 году 32-летний Роналду получил «Золотой мяч» четвертый раз в карьере. В прошлом сезоне в составе «Реала» он выиграл Лигу чемпионов и вместе со сборной Португалии стал чемпионом Европы-2016.