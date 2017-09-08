Врач рассказал о режиме сна Роналду

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду спит по пять раз в день. Об этом рассказал врач, эксперт по здоровому сну Ник Литлхэйлс. Его слова приводит The Independent.

«Роналду не интересуют всякие причудливые диеты, он также не заинтересован в копировании других. Единственное что его беспокоит — поможет ли методика ему?», — сказал Литлхэйлс.

По словам специалиста, все его клиенты, включая Роналду, спят пять раз в день по полтора часа на голых простынях. За полтора часа до ночного сна Роналду выключает телевизор и перестает смотреть на экраны, голубое излучение которых возбуждает мозг и мешает расслабиться.

Литлхэйлс работал с португальцем в «Реале» по приглашению бывшего тренера мадридцев Карло Анчелотти.

1 сентября Роналду обошел Пеле по количеству голов за сборную (78). Среди лучших бомбардиров сборных в истории футбола 32-летний португалец занимает пятое место после замбийца Годфри Читалу (79 голов), японца Камамото Кунисигэ (80), венгра Ференца Пушкаша (84) и иранца Али Даеи (109).