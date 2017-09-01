Роналду обошел Пеле по количеству голов за сборную

Форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду обошел бразильского нападающего Пеле по количеству голов за свою национальную команду. Об этом сообщается в Twitter издания Bleacher Report.

В четверг, 31 августа, португалец отметился хет-триком в квалификационном матче чемпионата мира 2018 года против Фарерских островов (5:1). Теперь у Роналду 78 забитых мячей в 144 играх за сборную. Пеле отличился 77 раз в 92 встречах.

Среди лучших бомбардиров сборных в истории футбола Роналду занимает пятое место после замбийца Годфри Читалу (79 голов), японца Камамото Кунисигэ (80), венгра Ференца Пушкаша (84) и иранца Али Даеи (109).

Победа над Фарерскими островами позволила португальцам довести количество набранных очков до 18 и закрепиться на втором месте в отборочной группе B. Лидируют швейцарцы, в активе которых 21 очко. Победитель группы получит прямую путевку в финальную часть мундиаля. Команда, финиширующая на второй строчке, поборется за выход на турнир в стыковых матчах.

