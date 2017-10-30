Неймар начал жалеть о переходе в ПСЖ

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар жалеет о переходе в клуб из «Барселоны». Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, бразилец недоволен главным тренером команды Унаи Эмери. Также отмечается, что футболист и его ближайшее окружение не сумели адаптироваться к жизни в Париже.

22 октября между Эмери и Неймаром возник конфликт во время тренировки. По указанию тренера все футболисты, участвовавшие в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Андерлехтом» (4:0), должны были покинуть поле. Бразилец желал провести интенсивную тренировку и вступил в словесную перепалку с наставником, однако был вынужден подчиниться.

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Также Неймар в сентябре поссорился с нападающим Эдисоном Кавани. Уругваец захотел исполнить пенальти в матче чемпионата Франции с «Лионом», однако защитник Дани Алвес отобрал у него мяч и передал Неймару. По информации французского L'Equipe, после финального свистка Кавани и Неймар чуть не подрались в раздевалке.

Бразилец перешел в ПСЖ летом 2017 года за 222 миллиона евро. Он выступает за парижан на особых условиях. В частности, одноклубникам запрещено грубо играть против него на тренировках, также бразилец освобожден от занятий по оборонительной тактике.