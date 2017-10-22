Неймар поругался с тренером ПСЖ и ударил мячом о стену

Новичок французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ), бразильский нападающий Неймар устроил конфликт с главным тренером Унаи Эмери. Об этом в воскресенье, 22 октября, сообщил L'Equipe.

Отмечается, что между игроком и наставником произошла словесная перепалка на тренировке. Эмери попросил покинуть поле всех, кто в среду участвовал в матче Лиги чемпионов с бельгийским «Андерлехтом» (4:0). Неймар не хотел уходить и намеревался принять участие в интенсивной тренировке, но в итоге был вынужден подчиниться воле тренера. 25-летний бразилец в злости покинул занятие и ударил мячом в стену.

20 октября Неймару выписали миллионный штраф за неуплату налогов.

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За три дня до этого он поссорился с партнером по нападению парижан Эдинсоном Кавани. Уругваец взял мяч для исполнения штрафного удара, но Дани Алвес отобрал его и отдал Неймару. Несколькими днями ранее, в гостевом матче Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» парижане заработали пенальти, Кавани реализовал удар, отказавшись отдавать мяч Неймару.

Летом 2017 года бразилец перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Трансфер стал рекордным для мирового футбола. По данным СМИ, ежедневная зарплата 25-летнего бразильца составляет около 100 тысяч евро, что делает его самым высокооплачиваемым в мире футболистом.