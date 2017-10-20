Назван лучший футболист года

Нападающий «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду станет лучшим футболистом мира по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщает Marca.

По информации издания, в голосовании он опередил нападающего «Барселоны» Лионеля Месси и форварда ПСЖ Неймара. Лучшим тренером года станет наставник «Реала» Зинедин Зидан, а аналогичную награду для вратарей получит Джанлуиджи Буффон из туринского «Ювентуса».

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Церемония пройдет в Лондоне 23 октября. Роналду является действующим обладателем трофея. В 2017 году он в составе «Реала» выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

ФИФА учредил награду в прошлом году. До этого организация вручала «Золотой мяч» совместно с французским журналом France Football, однако в сентябре 2016-го сотрудничество между сторонами было прекращено. С того момента обладателя награды выбирают только журналисты France Football, как это было с 1956 по 2010 год. В последний раз их выбор также пал на Роналду.

