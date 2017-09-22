Экономия налицо

Доходы спортсменов бьют все мыслимые рекорды. Получая огромные деньги не только в виде зарплат, но и от рекламных контрактов, атлеты все равно не хотят терять даже малую часть своих богатств и ищут способы обойти налоговое законодательство. Как и почему они это делают, узнала «Лента.ру».

Великий и ужасный

15 сентября в сеть попало видео, на котором один из самых известных футболистов мира, нападающий мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду на заседании суда признается в финансовой безграмотности. «Я многого в этом не понимаю, потому что окончил шесть классов школы. Единственное, что я хорошо умею делать, — это играть футбол», — говорит португалец, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов (и речь идет о гигантских суммах). Однако кто-то помогает футболисту проворачивать хитроумные сделки и находить лазейки в законе. И этот волшебник — Жорже Мендеш.

Он завершил футбольную карьеру в третьем дивизионе чемпионата Португалии в возрасте 30 лет. Занялся рекламным бизнесом на местных стадионах, организовал сеть видеопрокатов.

Однажды в баре Мендеш познакомился с не хватавшим звезд с неба вратарем Нуну Санту. Уже через месяц после их встречи Санту стал игроком «Депортиво». Так началась карьера Мендеша — футбольного агента.

Российскому болельщику предприимчивый португалец прежде всего известен благодаря московскому «Динамо». Когда предприниматель Алексей Федорычев купил пакет акций бело-голубых, то нашел контакты Мендеша-агента, считающегося лицом португальского футбола на трансферном рынке. Тут-то и произошел «великий исход» — в Москву переехала чуть не половина Португалии: Дерлей, Данни, Нуну Фрешо, Жорже Рибейру, Луис Лоурейру, Сисеру, Тьяго Силва и Манише. Для «Динамо» все закончилось плачевно, однако Мендеш и Федорычев стали бизнес-партнерами.

Российский футбольный рынок — лишь малая часть империи португальца. По данным Football Leaks, клиентская сеть агентства Gestifute, которое принадлежит Мендешу, насчитывает 58 человек. Летом 2014 года сумма трансферов компании превысила миллиард евро. Агент связан с самыми известными и влиятельными людьми футбольного мира. Криштиану Роналду, Радамель Фалькао, Месут Озил, Хорхе Мендеш и Жозе Моуринью — все это клиенты Мендеша.

Португальская мафия

По итогам 2016 года журнал Forbes признал Роналду самым высокооплачиваемым спортсменом мира: контракт в клубе и спортивные бонусы принесли ему более 52 миллионов евро, а дополнительные коммерческие соглашения — еще около 30 миллионов.

Португалец рекламирует шампуни Clear, авиакомпанию Emirates, добавки Herbalife, напитки Soccerade и даже онлайн-покер. Также Роналду стал партнером крупнейшей португальской сети отелей Pestana Hotels: под брендом CR7 будут работать четыре гостиницы в Мадриде, Лиссабоне, Нью-Йорке и на Мадейре. Помимо этого, футболист придумывает новые модели нижнего белья и носков, рубашек и обуви. 13 процентов от каждой проданной вещи идут на личный счет игрока. Цена на трусы начинается от 25 евро, на носки — от 12, а рубашки стоят не менее 65 евро. Самое дорогое — обувь, пара — от 107 до 590 евро. Роналду немало с этого имеет — простая арифметика.

Криштиану Роналду Фото: Kai Pfaffenbach / Reuters

Фискальная система Испании устроена так, что играй Роналду по правилам, ему пришлось бы отдавать до 56 процентов заработанного. Налоговая ставка для иностранцев с годовым доходом свыше 600 тысяч евро в Испании поднимается с каждым годом: с 2010 по 2014 годы — 43 процента, в 2015 году — 47 процентов, в 2016-м — 45 процентов. С 2005 по 2010 год в стране действовал закон, предусматривавший для спортсменов-иностранцев выплату лишь 24 процентов с заработка, но из-за кризиса 2008 года и необходимости срочно пополнить местную казну закон отменили. В результате с каждых заработанных 100 евро государству уходят примерно 70-75 евро.

Чтобы не терять такое сумасшедшее количество денег, Мендеш разработал для Роналду схему сохранения доходов: все рекламные контракты заключались через посредников в Ирландии, где налоговая ставка — всего 12,5 процента, и проходили через офшоры, в том числе на Британских Виргинских островах. Благодаря этому с рекламных доходов размером около 150 миллионов евро Роналду заплатил лишь 5,6 миллионов евро налогов (порядка 4 процентов). Это позволило Криштиану сэкономить не менее 75 миллионов евро.

По той же схеме действовал и тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью. В период с 2010 по 2013 год, когда он тренировал Роналду и «Реал», Моуринью перевел 12 миллионов евро на счета в швейцарский банк, принадлежащий холдинговой компании на Карибских островах, которая тесно связана с другой компанией в Новой Зеландии. Созданная структура легальна, работает в рамках правил и с подтверждением от Королевской налоговой службы.

Скупой рыцарь

Чуть иначе (из-за этого он и попался) действовал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. В 2013 году все та же прокуратура Испании обвинила Лео и его отца в уклонении от уплаты налогов на сумму 4,1 миллиона евро с прибыли в 10,1 миллиона евро, полученной в период с 2007 по 2009 год. По данным следствия, отец Месси создал офшорную компанию в Белизе и Уругвае с целью не платить налоги с рекламных контрактов сына.

Сам Месси на заседании суда заявил, что был не в курсе происходящего. «Денежные дела ведет мой папа, и я ему доверяю», — сказал он в 2014 году.

В итоге суд оштрафовал аргентинца на два миллиона евро, а отца игрока обязали выплатить полтора миллиона евро. Так что будь ты хоть аргентинцем, хоть богом футбола, в Испании плати налоги по испанским ставкам.

Лионель Месси Фото: Juan Medina / Reuters

Туманный Альбион

Но не только испанцы жестят с фискальной политикой. В Великобритании следующая налоговая система: у каждого есть персональный необлагаемый минимум, который вычитается из налоговой базы и определяется аналогом российского ИНН. Подоходный налог взимается по прогрессивной шкале. Если ты получаешь 2 тысячи фунтов стерлингов, платишь 10 процентов налога, если сумма дохода колеблется в пределах от 2 151 до 33 300 стерлингов и выше, то государству необходимо отдать уже 40 процентов.

Многие спортсмены не хотят участвовать в стартах, проводимых на территории Великобритании. Налогов здесь заплатишь больше, чем сможешь заработать. Например, многократный олимпийский чемпион в беге на 100 метров Усейн Болт старался не выступать на Туманном Альбионе. Исключением стали Олимпийские игры в Лондоне — Международный олимпийский комитет уговорил англичан ввести «налоговые каникулы».

Теннисист Рафаэль Надаль также старается не выходить на корт в Англии, даже если это важные состязания (кроме Уимблдона, разумеется). «Я играю в Британии и теряю деньги», — сетует испанец.

Существуют разные схемы для того, чтобы обойти закон или найти в нем лазейку. Но в упрощенном виде все они действуют следующим образом. Спортсмен продает права на свое изображение офшорной компании. Та по лицензионному договору передает права управляющей компании в другой юрисдикции, которая на основе сублицензионного договора уже продает права каналам, клубам и производителям сувениров. Налог на прибыль в офшорной компании нулевой. Экономия налицо.