Мечтавшая увидеть Неймара на «Камп Ноу» семья потерпела фиаско из-за референдума

Австралийская семья прилетела на матч «Барселоны» против «Лас-Пальмаса» ради нападающего Неймара. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал журналист Энди Миттен.

У стадиона «Камп Ноу» журналист встретил семью из Мельбурна, которая фотографировалась у закрытых ворот. Австралийцы давно поддерживают каталонцев. Три месяца назад они запланировали поездку в Испанию и купили билеты на матч седьмого тура Ла Лиги. Однако за это время бразильский форвард Неймар перешел во французский ПСЖ, а сама игра прошла без зрителей из-за референдума в Каталонии.

В матче, который состоялся 1 октября, «Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» со счетом 3:0.

В этот же день в Каталонии проходил референдум о независимости. Центральные власти признали его незаконным и всячески пытались помешать проведению плебисцита. В частности, сообщалось, что испанская полиция применила против голосовавших в Барселоне резиновые пули. В ходе столкновений пострадали 893 участника референдума и 33 полицейских. Руководство футбольного клуба «Барселона» осудило действия властей страны.

Видео: @Sentid2016Comun / Twitter

Министр спорта региона Жерар Фигерас заявил, что, в случае получения Каталонией независимого статуса, «Барселона» сможет выступать в чемпионатах Англии, Франции или Италии.