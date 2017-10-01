«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче на пустом стадионе

«Барселона» разгромила «Лас-Пальмас» в матче 7-го тура чемпионата Испании. Встреча состоялась на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

В составе сине-гранатовых отличились Серхио Бускетс и Лионель Месси, оформивший дубль. Матч проходил без зрителей из-за беспорядков, вспыхнувших в столице Каталонии во время референдума за независимость.

«Барселона» с 21 очков в активе возглавляет турнирную таблицу чемпионата, «Лас-Пальмас» с 6 очками располагается на 17-й позиции.

Ранее 1 октября испанское издание AS сообщило, что матч «Барселона» и «Лас-Пальмаса» не состоится из-за беспорядков в Барселоне. Испанские власти не признали каталонский референдум законным и мешали его проведению. В столкновениях жителей региона со стражами порядка пострадали более 300 человек. Сотрудники полиции применили резиновые пули. Руководство футбольной «Барселоны» осудило действия властей страны.