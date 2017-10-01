В Каталонии начался референдум об отделении от Испании

Голосование на референдуме о независимости Каталонии в 10 утра по московскому времени началось на ряде участков региона. Об этом сообщает РИА Новости.

Часть из 2300 участков остались закрытыми — их блокирует полиция. За час до начала голосования власти заявили, что проголосовать можно на любом открытом участке при предъявлении удостоверения личности.

Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

Власти Каталонии в соцсетях призывают жителей провинции не игнорировать голосование и оказывать мирное сопротивление любым действиям полиции по недопущению проведения референдума.

В бюллетенях для голосования только один вопрос: «Вы хотите, чтобы Каталония стала независимым государством в форме республики?» и два варианта ответа, да или нет.

По требованию Верховного суда Каталонии местные правоохранители должны были к шести утра закрыть все избирательные участки, чтобы не допустить проведения референдума. МВД заявляет, что большинство участков взяты под контроль. На ряде участков до начала голосования полиция пытается не пускать людей в помещения, начались столкновения.