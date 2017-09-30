Полиция закрыла почти все участки для проведения каталонского референдума

Полиция закрыла в Каталонии большую часть помещений, в которых должны были разместиться участки для голосования по вопросу о независимости региона. Об этом сообщается на официальной странице ведомства в Twitter.

В частности, уточняет Reuters, закрыты 1300 школ. Стражи порядка отмечают, что в некоторых публичных зданиях и помещениях разместились люди с детьми, чтобы «воспрепятствовать возможным действиям полиции».

Сторонники выхода из состава Испании рассказали агентству РИА Новости, что, если правоохранительные органы будут препятствовать проведению референдума в школах, голосование пройдет в больницах и церквях.

Власти Каталонии планируют провести референдум о независимости 1 октября. Мадрид пытается не допустить этого. 20 сентября полицейские задержали 14 высокопоставленных чиновников, связанных с подготовкой референдума о независимости региона от Мадрида. Кроме того, силовики провели обыски в офисах региональных органов власти — налоговой и финансовой служб, а также в помещениях телекоммуникационной компании.

13 сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура Испании открыла более 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.

