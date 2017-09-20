14 чиновников задержаны в Каталонии за подготовку к референдуму о независимости

Испанские полицейские задержали 14 высокопоставленных чиновников, связанных с подготовкой референдума о независимости региона от Мадрида. Об этом сообщает Reuters.

La Vanguardia уточняет, что среди задержанных руководители нескольких региональных департаментов — экономики, иностранных дел и социальной защиты. Кроме того проводятся обыски в офисах налоговой и финансовой служб, а также в помещениях телекоммуникационной компании.

В связи с этими событиями руководитель каталонского отделения партии Podemos Ксавьер Доменек призвал каталонцев мобилизовать силы для защиты их прав и суверенитета региона. По его словам, действия властей «перешли все границы».

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13 сентября сообщалось, что Генеральная прокуратура Испании открыла более 700 уголовных дел в отношении мэров и глав муниципалитетов каталонских городов из-за подготовки к референдуму о независимости.

Неделей ранее генпрокурор королевства Хосе Мануэль Маза заявил, что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению плебисцита — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков.

Днем ранее парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.