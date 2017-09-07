Мадрид вознамерился засудить власти Каталонии за референдум о независимости

Премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал обратиться в Конституционный суд страны с иском об отмене решения властей Каталонии о проведении 1 октября референдума о независимости региона. Об этом сообщает Reuters.

По словам Рахоя, закон о проведении плебисцита в автономном сообществе противоречит конституции, согласно которой Испания является неделимым государством.

В свою очередь, Генеральный прокурор королевства Хосе Мануэль Маза заявил, что его ведомство будет расследовать и пресекать любые попытки подготовки к проведению референдума — издание и распространение агитационных материалов, листовок, а также оборудование участков для голосования.

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Маза также не исключил, что в связи с этим ведущие каталонские политики, выступающие за отделение от Испании, могут подвергнуться уголовному преследованию.

6 сентября парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.