В Каталонии подготовлен документ о «немедленном» отделении от Испании

Власти Каталонии разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании. Об этом сообщает El Pais.

Если Мадрид одобрит проведение плебисцита, региональные власти намерены вынести на голосование всего один вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала независимым от Испании государством?»

В проекте документа также идет речь о то, что регион в случае положительного исхода голосования станет парламентской республикой и останется в составе Европейского союза.

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30 сентября 2016 года парламент Каталонии уже одобрил проведение референдума. Глава Женералитета (правительства) автономного сообщества Карлос Пучдемонт объявил, что плебисцит будет проведен в сентябре 2017 года независимо от того, согласится ли на это Мадрид.

2 декабря 2015 года конституционный суд Испании запретил Каталонии провозглашать независимость после того, как в ноябре 2014-го парламент региона проголосовал за суверенитет.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.