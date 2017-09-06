Парламент Каталонии утвердил референдум о независимости

Парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Об этом сообщает Reuters.

Законопроект был принят депутатами партий «Вместе за "да"» и «Кандидатуры народного единства», обладающих абсолютным большинством.

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Правительство Испании заранее назвало плебисцит незаконным и пообещало не допустить народного волеизъявления. Ранее власти Каталонии разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — автономия на северо-востоке Испании. В последнее время в королевстве значительно усилились сепаратистские настроения. В конце сентября прошлого года парламент Каталонии одобрил резолюцию о проведении плебисцита по вопросу выхода из состава Испании, однако конституционный суд аннулировал действие этого закона.