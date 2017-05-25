СМИ сообщили о планах Мадрида не допустить плебисцита о независимости Каталонии

Мадрид готов применить все меры для того, чтобы не допустить проведения референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает El Pais со ссылкой на источники в правительстве королевства.

Как отмечает издание, государство обладает широким набором демократических инструментов, чтобы не допустить данного голосования.

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22 мая издание El Pais сообщило, что каталонские власти хотят незамедлительно объявить о независимости автономии в случае, если правительство Мариано Рахоя не позволит провести плебисцит о выходе из состава Испании.

Отмечалось, что у руководства Каталонии уже готов проект закона, целью которого является разрыв с Мадридом. В случае проведения референдума власти собираются вынести на голосование вопрос: «Хотите ли вы, чтобы Каталония стала государством, независимым от Испании?».

Сепаратисты рассматривают две даты для возможного проведения плебисцита: 24 сентября и 1 октября этого года.

Каталония — автономия на северо-востоке Испании. В последнее время в королевстве значительно усилились сепаратистские настроения. В конце сентября прошлого года парламент Каталонии одобрил резолюцию о проведении плебисцита о выходе из состава Испании. Однако конституционный суд Испании аннулировал действие этого закона.