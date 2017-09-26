Испанские националисты сожгли флаги Каталонии и попытались побить антифашистов

В испанском городе Валенсия произошли столкновения между националистами и сторонниками независимости Каталонии. Видео с места публикует Ruptly.

Сторонники независимости и антифашисты собрались в центре города 25 сентября, чтобы защитить право народа на самоопределение и на защиту от репрессий Мадрида. Националисты из группы Espana 2000 решили помешать «каталонским террористам», пришли на их встречу и стали сжигать флаги автономии. Полиции удалось предотвратить масштабные столкновения, однако нескольких стычек избежать не удалось.

Власти Каталонии планируют провести референдум о независимости 1 октября, однако Мадрид пытается не допустить этого.