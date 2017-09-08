Парламент Каталонии принял регулирующий порядок выхода из состава Испании закон

Парламент Каталонии принял закон, регулирующий общественно-политическую жизнь автономии в случае победы сторонников ее независимости на референдуме 1 октября. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает El Pais.

«За» принятие закона проголосовал 71 депутат парламента, «против» выступили 10. Воздержавшихся не было.

Документ насчитывает 89 статей. Он был разработан для обеспечения законности во время перехода между референдумом о независимости и принятием полноценной конституции независимой Каталонии.

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Ранее в четверг Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых накануне документов о референдуме о независимости Каталонии. Испанская конституция предусматривает опцию, согласной которой правительство королевства может обжаловать в суде принятые органами автономных областей решения. Каталония, равно как и Страна Басков, Наварра, Галисия и Андалусия, имеет расширенную автономию.

6 сентября парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.