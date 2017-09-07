Суд Испании приостановил действие закона о референдуме о независимости Каталонии

Конституционный суд Испании на чрезвычайном заседании принял к рассмотрению иски правительства страны о незаконности принятых накануне документов о референдуме о независимости Каталонии. Об этом в четверг, 7 сентября, сообщает ABC.

Испанская конституция предусматривает опцию, согласной которой правительство королевства может обжаловать в суде принятые органами автономных областей решения. Каталония, равно как и Страна Басков, Наварра, Галисия и Андалусия, имеет расширенную автономию.

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6 сентября парламент Каталонии принял закон о референдуме, позволяющий 1 октября провести в автономной области голосование по вопросу независимости. Ранее региональные власти разработали документ, согласно которому о независимости региона будет объявлено немедленно в случае отказа центральных властей страны разрешить проведение референдума об отделении от Испании.

Каталония — область на северо-востоке Испании, которая стремится к отделению от королевства. Парламент Каталонии 9 ноября 2014-го проголосовал за суверенитет. Декларация, которую поддержало большинство парламентариев, устанавливала срок в полтора года, в течение которого Каталония должна получить независимость.