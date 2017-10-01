СМИ сообщили о возможности отстранения сборной Испании по футболу от ЧМ-2018

Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года из-за референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает Marca.

Руководство испанской Ла Лиги пригрозило «Барселоне», представляющей столицу Каталонии, исключением из числа участников чемпионата, если область отделится от королевства. ФИФА рассматривает это как незаконное вмешательство политических сил в футбол, что является нарушением правил организации.

В связи с этим федерация не исключает возможность отстранения сборной Испании от всех турниров, проводимых под ее эгидой, в том числе чемпионата мира-2018.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось ранее 1 октября на ряде участков региона. Голосование продлится до 20:00 по местному времени (21:00 по Москве).

29 сентября министр спорта области Жерар Фигерас сообщил, что «Барселона» сможет выступать в чемпионатах Англии, Франции или Италии в случае получения Каталонией независимого статуса. Он привел в пример «Монако», выступающий в чемпионате Франции, и валлийские клубы, играющие в английских лигах.

Сборная Испании — чемпион мира 2010 года. Также команда дважды выигрывала чемпионат Европы в 2008 и 2012 годах.