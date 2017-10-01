Матч «Барселоны» в чемпионате Испании отменен из-за референдума в Каталонии

Матч седьмого тура испанской Примеры между «Барселоной» и «Лас-Пальмасом» отменен из-за беспорядков, возникших во время референдума о независимости в столице Каталонии. Об этом сообщает Marca.

Встреча должна была пройти на стадионе «Камп Ноу» в 17:15 по московскому времени. Утром 1 октября руководство «Барселоны» отправило в Ла Лигу запрос с просьбой о переносе игры из-за референдума.

Ранее Marca сообщила, что Международная федерация футбола (ФИФА) может отстранить сборную Испании от участия в чемпионате мира 2018 года из-за референдума о независимости. По информации издания, Ла Лига пригрозила «Барселоне» исключением из числа участников чемпионата, если область отделится от королевства. ФИФА рассматривает это как незаконное вмешательство политических сил в футбол, что является нарушением правил организации.

Голосование на референдуме о независимости Каталонии началось в воскресенье в 10 утра по московскому времени. Оно продлится до 21:00.

Испанские власти не признали референдум законным и всячески пытаются помешать его проведению. В частности, сообщается о том, что испанская полиция применила резиновые пули против голосовавших в Барселоне. По последним данным властей Каталонии, в столкновениях жителей региона со стражами порядка пострадали 337 человек.