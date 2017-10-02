Видео: @NachoPuerta55 / Twitter

Фанаты мадридского «Реала» выступили за единую Испанию во время домашнего матча с барселонским «Эспаньолом». Видеозапись опубликовал журналист Начо Пенья в Twitter-аккаунте .

Перед началом встречи на трибунах стадиона «Сантьго Бернабеу» появилось большое количество испанских флагов. На 12-й минуте матча болельщики показали карточки со словами «Мы все — одна Испания».

Раннее 1 октября в Каталонии проходил референдум о независимости. В результате голосования 90 процентов жителей региона выступили за отделение от Испании. В течение дня в Каталонии проходили беспорядки, в столкновениях с полицией пострадали 460 человек. Руководство футбольного клуба «Барселона» осудило действия властей.