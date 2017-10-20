Неймару выписали миллионный штраф за неуплату налогов

Нападающего французского футбольного клуба «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймара оштрафовали на 1,2 миллиона долларов за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает Esports.

По информации издания, футболист также был наказан «за недобросовестное поведение», вылившееся в постоянные попытки отложить рассмотрение дела.

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В ходе судебного разбирательства стало известно, что спортсмен не выплачивал налоги с 2011 по 2013 год, используя для этого семейные компании. Апелляционный суд Бразилии собирается взыскать штраф с форварда, его родителей, а также трех компаний, занимающихся финансами Неймара.

Летом 2017 года Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» за 222 миллиона евро. Трансфер стал рекордным для мирового футбола. По данным СМИ, ежедневная зарплата 25-летнего бразильца составляет около 100 тысяч евро, что делает его самым высокооплачиваемым в мире футболистом.