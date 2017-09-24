СМИ озвучили зарплату Неймара в ПСЖ

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар получает более 3 миллионов евро в месяц. Об этом сообщает Der Spiegel.

По данным источника немецкого издания, ежедневная зарплата 25-летнего футболиста составляет около 100 тысяч евро. Таким образом, Неймар получает порядка 4 тысяч евро в час. Отмечается, что форвард проживает в особняке в девяти километрах от Парижа, один день аренды дома обходится в 14 тысяч евро.

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Если информация Der Spiegel верна, Неймар является самым высокооплачиваемым футболистом мира. Ранее им считался нападающий китайского «Шанхай Шэньхуа» Карлос Тевес. Его зарплата составляет 35 миллионов евро в год.

17 сентября во время матча чемпионата Франции с «Лионом» Неймар и другой нападающий парижан Эдисон Кавани не смогли решить, кто будет бить пенальти. Спор привел к тому, что бразилец попросил руководство клуба продать Кавани. Позднее защитник ПСЖ Дани Алвес организовал командный ужин и помирил форвардов.

Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом этого года за 222 миллиона евро. Трансфер стал рекордным для мирового футбола.