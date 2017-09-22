Защитник ПСЖ помирил конфликтных одноклубников на специальном ужине

Защитник ПСЖ Дани Алвес организовал командный ужин, чтобы помирить поссорившихся уругвайца Эдинсона Кавани и бразильца Неймара. Об этом сообщает Sport.es.

Мероприятие прошло вечером в четверг в парижском ресторане «Виктория» с видом на Триумфальную арку. На ужине присутствовали все игроки команды. Отмечается, что разногласия между Неймаром и Кавани были улажены.

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21 сентября главный тренер ПСЖ Унаи Эмери назначил Кавани штатным исполнителем пенальти в команде, предпочтя его Неймару.

18 сентября в матче чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом» Кавани взял мяч для исполнения штрафного удара, но Дани Алвес отобрал его и отдал Неймару. Несколькими днями ранее, в гостевом матче Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» парижане заработали пенальти, Кавани реализовал удар, отказавшись отдавать его Неймару. После этого бразилец попросил руководство ПСЖ продать уругвайца.