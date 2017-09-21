Тренер ПСЖ выбрал пенальтиста среди скандальных легионеров

Главный тренер французского ПСЖ Унаи Эмери назначил уругвайского форварда Эдинсона Кавани штатным исполнителем пенальти в команде. Об этом сообщает El Partidazo de COPE в Twitter.

В отсутствии Кавани 11-метровые удары будет исполнять бразильский новичок команды Неймар.

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18 сентября в матче чемпионата Франции между ПСЖ и «Лионом» Кавани взял мяч для исполнения штрафного удара, но защитник Дани Алвес отобрал мяч у него и отдал Неймару. Несколькими днями ранее, в матче Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» парижане заработали пенальти, Кавани взял мяч и исполнил удар, отказавшись отдавать его Неймару. После этого бразилец попросил руководство ПСЖ продать уругвайца.