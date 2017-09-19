СМИ назвали причину конфликта между футболистами ПСЖ Неймаром и Кавани

Нападающие парижского клуба ПСЖ Эдинсон Кавани и Неймар чуть не подрались в раздевалке после матча шестого тура чемпионата Франции с «Лионом» из-за денежного бонуса. Об этом сообщает L’Equipe.

По информации издания, конфликт произошел из-за денег. В контракте Кавани есть пункт, согласно которому уругваец получит около одного миллиона евро, если станет лучшим бомбардиром Лиги 1 по итогам сезона.

По ходу встречи футболисты спорили — сначала из-за права исполнить штрафной, затем пенальти. Одноклубников разнял защитник парижан Тьягу Силва. После матча в раздевалке команды между Неймаром и Кавани произошла перепалка.

Встреча завершилась победой ПСЖ со счетом 2:0 благодаря двум автоголам футболистов «Лиона». После финального свистка Кавани заявил, что у него нет проблем с Неймаром.

В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с шотландским «Селтиком» (5:0) Кавани решил пробить пенальти несмотря на то, что Неймар также собирался его исполнить.

25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом 2017 года за 222 миллиона евро. Этот трансфер стал рекордным для мирового футбола.