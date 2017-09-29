СМИ узнали о возросших финансовых аппетитах Роналду

Нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду потребовал у клуба увеличить его заработную плату. Об этом сообщает испанское издание AS.

По его информации, португалец хочет получать не меньше форварда «Барселоны» Лионеля Месси и нападающего «Пари Сен-Жермена» Неймара — от 30 до 40 миллионов евро за вычетом налогов. Руководство Реала предлагало 32-летнему Роналду продлить контракт с зарплатой 25 миллионов евро «чистыми».

Материалы по теме Экономия налицо Где спортсмены прячут свои миллионы

AS отмечает, что после матча Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией» журналисты спросили Роналду о продлении контракта. «Хороший вопрос, но наверняка президент "Реала" сумеет найти ответ получше», — ответил он.

Как сообщается, в данный момент зарплата форварда сливочных составляет 21 миллион евро «чистыми».

24 сентября Der Spiegel раскрыл сумму зарплаты Неймара в ПСЖ. Сообщалось, что бразилец получает более 3 миллионов евро в месяц и живет в особняке неподалеку от Парижа, один день аренды которого обходится в 14 тысяч евро.

В июне испанская прокуратура завела в отношении Роналду дело по обвинению в неуплате налогов на сумму 14,7 миллиона евро в период с 2011-го по 2014 год. Футболист отказался признать вину и погасить задолженности.