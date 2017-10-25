Названы особые условия контракта Неймара с ПСЖ

Бразильский нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Неймар подписал контракт с клубом на особых условиях. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации издания, другим футболистам ПСЖ запрещено жестко играть против Неймара на тренировках. Кроме того, у бразильца есть два личных физиотерапевта, которые везде следуют за ним и занимаются только им вне зависимости от того, что происходит с остальными игроками.

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Отмечается, что Неймар освобожден от занятий по оборонительной тактике и ему разрешено носить сумку личного бренда, в то время как его партнеры по команде обязаны носить вещи с клубной символикой.

23 октября Неймар занял третье место в голосовании за звание лучшего игрока мира по версии Международной федерации футбола. Его опередили нападающий «Барселоны» Лионель Месси и форвард «Реала» Криштиану Роналду.

25-летний Неймар перешел в ПСЖ из «Барселоны» летом этого года за 222 миллиона евро. По сообщениям французских СМИ, зарплата футболиста превышает три миллиона евро в месяц. Форвард проживает в особняке в пригороде Парижа, суточная аренда которого обходится в 14 тысяч евро.