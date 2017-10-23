Неймара закидали бутылками

Видео: @goal / Twitter

Фанаты «Марселя» забросали посторонними предметами бразильского нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара во время матча десятого тура чемпионата Франции. Видео появилось в Twitter-аккаунте Goal.

Во время подачи углового у ворот «Марселя» в Неймара полетели в том числе бутылки. Стюарды были вынуждены прикрывать бразильского форварда щитами.

Встреча завершилась со счетом 2:2. На 33-й минуте Неймар стал автором гола, а на 87-й минуте был удален с поля за вторую желтую карточку.

После десяти туров ПСЖ с 26 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции. «Марсель» с 18 очками располагается на пятой строчке.