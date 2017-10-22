Судья споткнулся об игрока и дал ему желтую карточку

Видео: ProSports

В матче седьмого тура чемпионата Саудовской Аравии между клубами «Аль-Хиляль» и «Аль-Батин» судья споткнулся об игрока. Видео появилось на канале Pro Sports.

Инцидент произошел на шестой минуте добавленного времени после того, как хозяева забили победный мяч. Арбитр Султан Аль-Харби зацепил ногу футболиста Вальдо Альинью и показал ангольцу желтую карточку.

«Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Батин» со счетом 2:1. После семи игр «Аль-Хиляль» лидирует в чемпионате Саудовской Аравии, имея в активе 16 очков.

2 октября защитник «Лиона» Марсело случайно выбил желтую карточку из рук арбитра. Судья удалил его за это с поля.