Спорт
 

Футболист «Челси» рассказал о желании жены выгнать его из дома из-за пенальти

Перейти в «Мою Ленту»
Альваро Мората
Альваро Мората

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората рассказал, что жена хотела выгнать его из дома после промаха с пенальти в матче за Суперкубок Англии с «Арсеналом». Его слова приводит The Sun.

«После незабитого "Арсеналу" пенальти я чувствовал себя не очень хорошо. Два следующих дня дались мне непросто. Жена даже хотела выгнать меня из дома», — заявил Мората.

По его словам, игрокам важно сохранять силу духа и не расстраиваться из-за неудач. Форвард отметил, что доволен последними результатами команды, и призвал партнеров сохранять концентрацию в преддверии грядущих матчей.

Матч за Суперкубок Англии между «Челси» и «Арсеналом» состоялся 6 августа. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. В серии послематчевых пенальти удачливее оказался «Арсенал» — 4:1. Мората промахнулся в одной из попыток «Челси».

24-летний Мората перешел в «Челси» из мадридского «Реала» в июле этого года. Сообщалось, что сумма трансфера составила 80 миллионов евро.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Alvaro Morata admits wife Alice Campello nearly kicked him out the house after his Community Shield penalty miss against Arsenal
Игрок «Челси» осудил антисемитскую песню фанатов с упоминанием его имени
«Челси» и «Реал» собрались обменяться футболистами
Последние новости
Появилось видео нападения с коктейлями Молотова на редакцию «Ленты.ру»
Двух чиновников крымского правительства уволили за майнинг биткоинов
Наркоторговец крупнейшей площадки в Tor поехал на конкурс бород и угодил под суд
Тушение пожара на складах под Винницей показали с высоты птичьего полета
Киевлянка оказалась хозяйкой московского борделя  
МИД России заподозрил Вашингтон в нежелании разгромить ИГ в Сирии
Раскрыто неожиданное последствие Великого землетрясения
Другие материалы рубрики
Спорт00:0528 сентября

Брат, два

Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
10:0125 сентября

Футболист ПСЖ Кавани отказался «продать» Неймару право бить пенальти

14:53Сегодня

Уволенный из «Баварии» Анчелотти нашел новый клуб

12:05Сегодня

Глава Toro Rosso рассказал о шоке Квята после отстранения от гонок

Спорт01:3228 сентября

«Надеюсь, хоть в перерыве ЦСКА не пропустит»

Армейцы сыграли слишком слабо, чтобы фанаты не разразились шутками
13:12Сегодня

СМИ узнали о возросших финансовых аппетитах Роналду

08:5621 сентября

Бразильский футболист на коленях прошел через все поле в благодарность богу

10:11Сегодня

Футболист «Манчестер Сити» попал в ДТП и сломал ребро

Спорт13:3624 сентября
Дмитрий Кудряшов

Кувалдой по мечтам

Русский гигант был разгромлен прытким кубинцем
11:08Сегодня

Панарин забросил победный буллит в предсезонном матче НХЛ

17:2520 сентября

Бубка ответил на обвинения в коррупции

07:19Сегодня

Фанат прорвался на поле и поцеловал Месси в бутсу

Россия
Слишком долго плавал
Когда убийство китов становится смыслом жизни
Человек совка
Почему советские люди ненавидят всех вокруг
Почти треть работающих россиян принимала успокоительные из-за стресса
Кремль понадеялся на мощный импульс в отношениях с Саудовской Аравией
«Как вышел, в ад попал»
Некоторым в тюрьме лучше, чем на воле
Глава штаба Навального пришел в полицию и был задержан
Совбез обсудил давление на российские СМИ за рубежом
Все материалы
Мир
«Крым же ушел! Мы тоже добьемся своего!»
Независимость Каталонии грозит обернуться погромами и арестами
Ангела Меркель Без свастик
Немецкие ультраправые впервые с 1945 года оказались у власти
Минобороны России опубликовало видео разминирования Дейр-эз-Зора
«Бутылка колы» с пистолетом в руках ограбила закусочную в Кентукки
«Пришли русские и всех нагнули»
Курды отомстили мертвому Саддаму на избирательных участках
Падший дьявол
Неуловимый наркобарон основал культ убийц и варил человеческие мозги в котле
Посол ЕС в России рассказал о встрече в лифте с Путиным
Все материалы
Бывший СССР
Фейерверк для Порошенко
Кто взорвал крупнейший склад боеприпасов на Украине
Тушение пожара на складах под Винницей показали с высоты птичьего полета
При падении военного самолета в Хмельницкой области погибли пилоты
В Крыму обвинили Киев в активном шпионаже после поимки лазутчиков в Симферополе
Порошенко потребовал от школьников говорить на украинском языке на переменах
Донецкий губернатор назвал условие превращения Донбасса в украинский регион
Обезьяны оторвали ухо и несколько пальцев работнику зоопарка под Харьковом
Все материалы
Финансы
Виталик БутеринСюрприз от Виталика
Кто убьет традиционную экономику
День пенсионного единства
ПФР поднимает уровень знаний о пенсионной системе по всей России
Пирамида изгоев
Кому выгодна смерть биткоина
Жить будем
Россияне обнищают, зато не умрут с голода
Набиуллина возьмется за ответственность банкиров
Криптовалюты предложили включить в программу финансового ликбеза россиян
Глава ЦБ назвала проблемы в российском банковском секторе точечными
Все материалы
Бизнес
Дети науки
Почему многие успешные ученые возвращаются в Россию
Россия получила от Турции аванс за С-400
Золото непризнанной республики
Почему Приднестровье сделало ставку на биткоин
Самолеты «ВИМ-Авиа» остались под оперативным управлением компании
Менеджера «Системы» в Испании заподозрили в связях с оргпреступностью
Открытые инновации
В технопарке «Сколково» встречают шестой форум инновационного развития
Перевозящий первых лиц России летный отряд поможет вернуть пассажиров «ВИМ-Авиа»
Все материалы
Силовые структуры
Тихий американец
Порно с русскими детьми привело американца в суровый челябинский суд
Никита БелыхРобин Гуд из Кировлеса
Обвиняемый во взятке экс-губернатор Белых убеждает суд в своем благородстве
Тряси, выбивай
Российские должники хватаются за топоры и кончают с собой
15-летний химик из Костромы получил срок за изготовление бомб дома
Сотрудники ФСБ пришли с обысками к бывшему мэру Челябинска
Задержанный за шпионаж в пользу Украины российский военный признался в содеянном
Достаточный для уголовного дела вес наркотиков оказался самым изымаемым полицией
Все материалы
Наука и техника
«Гитлер с трепетом слушал советское радио»
Зачем Сталин промывал мозги своему народу и молчал о врагах
Порошок, уходи
Землю ждет вторжение инопланетян и уничтожение Солнца: обзор Destiny 2
Вывоз ракеты-носителя «Союз-ФГ» для установки на стартовом столеС протянутой рукой
«Роскосмос» полетит на американских батутах, пытаясь заработать на других странах
Секс назвали угрозой колонизации Марса
Маск представил Big F*cking Rocket
В США заявили о гиперзвуковой революции
Военные обозначили сроки появления третьего поколения экипировки «Ратник»
Все материалы
Спорт
Брат, два
Емельяненко отсидел, вернулся в ММА и побил бразильского громилу за 36 секунд
«Надеюсь, хоть в перерыве ЦСКА не пропустит»
Армейцы сыграли слишком слабо, чтобы фанаты не разразились шутками
Футболист «Челси» рассказал о желании жены выгнать его из дома из-за пенальти
Уволенный из «Баварии» Анчелотти нашел новый клуб
Глава Toro Rosso рассказал о шоке Квята после отстранения от гонок
СМИ узнали о возросших финансовых аппетитах Роналду
Футболист «Манчестер Сити» попал в ДТП и сломал ребро
Все материалы
Культура
Том, мыло упало
Почему самый жестокий заключенный Британии захотел ребенка от Харди
«Тяжело сказать: иди домой и умирай»
Почему американские врачи обрекают людей на мучения
Вебкам-бизнес
Что происходит за дверями секретных вечеринок по всему миру
Панин показал суровую версию «Нелюбви» со своей дочерью
Поклонская высказалась о просмотре «Матильды» депутатами
Рэпер Гнойный выпустил клип про капитал и «партийных жидов»
Бюджет восьмого сезона «Игры престолов» перевалил за 90 миллионов долларов
Все материалы
Интернет и СМИ
Забытые факты о Playboy
Девственность Хефнера, спасение марихуаны и самоубийство в кругу красоток
Назван самый популярный среди россиян мобильный сайт
На редакцию «Ленты.ру» совершено нападение
Полиция занялась расследованием нападения на офис «Ленты.ру»
Иди к папочке
Умер создатель империи Playboy и вершитель сексуальной революции Хью Хефнер
Основателя империи Playboy похоронят рядом с Мэрилин Монро
Определен срок жизни мемов
Все материалы
Ценности
Крутой занос
Российская элита превратила Москву в трассу для суперкаров
Полтора шпиона
ЦРУ или Ми-6: на какую разведку работаете вы
Французы анонсировали выпуск обуви из «Пятого элемента»
Представлен самый дорогой в мире чехол для iPhone X
Выпущены часы для патриотов России
Российские клиенты Rolls-Royce ознакомились с новым Phantom
Dior показал создание зеркальной пещеры на видео
Все материалы
Путешествия
На волнах качался буй
В Венеции стартовал первый в мире секс-круиз
За три дня в Россию вернули почти девять тысяч пассажиров «ВИМ-Авиа»
Российские туристы назвали страну с самой вкусной едой в мире
Компьютерный сбой нарушил работу аэропортов по всему миру
Две трети отдохнувших в Сочи туристов признались в нежелании возвращаться
В «ВИМ-Авиа» рассказали о ситуации в компании после задержания руководства
AUGUST 30: Young girls wash themselves in a river before a traditional Reed dance ceremony at the stadium at the Royal Palace on August 30, 2009, in Ludzidzini, Swaziland. About 80.000 virgins from all over the country attended this yearly event, which goes on for a week and the biggest in Swazi culture. It was founded to celebrate the beauty of Swazi women and girls. King Mswati III, and absolute monarch, was born in 1968 and he has 14 wives and many children. The king danced with his men in front of the 80.000 girls. Many of the girls hope to get noticed by the king and to be chosen as a future wife, a ticket from poverty and into a life of privilege and luxury. The country is one of the poorest in the world and it is struggling with a high prevalence of HIV-Aids and severe povertyДевы для короля
Почему в африканской монархии голые девушки ходят строем
Все материалы
Из жизни
Сортир с видом на мир
Лучшие фотографии Instagram за сентябрь
Ангелы и демоны
Похищение девочки рассорило мафию, масонов и Папу Римского
«Поеду, куда позовут»
История жителя Набережных Челнов, переехавшего жить на Кипр
В Германии осел принял дорогой автомобиль за морковь и погрыз его
69-летняя мать Илона Маска стала лицом косметического бренда CoverGirl
Голодный слон перевернул моторикшу на Шри-Ланке
В США поймали скрывавшегося 27 лет клоуна-убийцу
Все материалы
Кто круче – немцы или британцы?
Мы спросили об этом главный автомобильных шеф-дизайнеров
Самый быстрый «Мерседес»
Трек-тест Mercedes-AMG GT R, замахнувшегося на лавры Porsche 911
Лодки-суперкары
Жутко быстрые лодки с харизмой и мощными моторами
А ты точно Golf?
Неприлично большой VW Golf первого поколения с сюрпризом
Бывший сотрудник Uber основал церковь поклонения искусственному интеллекту
«Опели» переведут на французские моторы
Немецкая полиция арестовала бывшего топ-менеджера Porsche
Все материалы
Дональд ТрампНебесная ласточка
Трамп начал речь в ООН с рекламы «русской башни»
Всегда Райт
Как один человек изменил облик США
Снова сдаю одна
В Москве наметился острый дефицит арендного жилья
Названы самые счастливые города Европы
Российские власти сочли жилье максимально доступным
В Москве нашли кладовую за 19 миллионов рублей
Назван размер семейного бюджета для «комфортной» ипотеки
Все материалы