Игрок «Челси» осудил антисемитскую песню фанатов с упоминанием его имени

Нападающий лондонского «Челси» Альваро Мората осудил антисемитскую песню фанатов, в которой упоминается его имя. Об этом говорится в сообщении клуба, опубликованном Reuters.

Болельщики исполнили песню во время матча четвертого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с «Лестер Сити».

«Мы поговорили с Альваро после игры. Он не хочет, чтобы его имя каким-либо образом было связано с этой песней. И игрок, и клуб просят фанатов немедленно перестать петь ее», — говорится в сообщении.

Встреча состоялась в субботу, 9 сентября, и завершилась победой «Челси» со счетом 2:1. Мората открыл счет на 41-й минуте. Песня, в которой говорится, что испанец не любит евреев. Она направлена против «Тоттенхэма», который создавался как клуб для евреев.

Мората провел четыре матча в рамках АПЛ, в которых забил три мяча и отдал две результативные передачи. Он пополнил состав «аристократов» этим летом, перейдя из мадридского «Реала».