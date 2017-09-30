Украинский футболист «Боруссии» забил дебютный мяч в Бундеслиге пяткой

Украинский полузащитник дортмундской «Боруссии» Андрей Ярмоленко забил мяч в матче 7-го тура немецкой Бундеслиги с «Аугсбургом». Видео появилось на YouTube-канале ТНТ Official 2.

Ярмоленко отличился на 4-й минуте встречи, записав на свой счет первый гол за «Боруссию» в Бундеслиге. Встреча завершилась победой дортмундцев со счетом 2:1. Решающий мяч с передачи Ярмоленко забил Синдзи Кагава.

Ярмоленко перешел в «Боруссию» из киевского «Динамо» в конце августа 2017 года. Украинец подписал с дортмундцами четырехлетний контракт. Предполагаемая сумма трансфера составила 25 миллионов евро.