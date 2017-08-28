Вице-капитан сборной Украины по футболу перешел в дортмундскую «Боруссию»

Нападающий сборной Украины и киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко пополнил состав дортмундской «Боруссии». Об этом сообщает сайт немецкого клуба.

Соглашение рассчитано на четыре года, предполагаемая сумма трансфера составила 25 миллионов евро. Ярмоленко является вторым бомбардиром сборной Украины в истории (28 голов), его опережает только нынешний главный тренер национальной команды Андрей Шевченко (48 голов).

«Я очень благодарен киевскому "Динамо" за исполнение своей мечты, чтобы иметь возможность перейти в большой европейский клуб! Я буду работать на каждой тренировке, чтобы помочь "Боруссии" в достижении ее конечной цели», — сказал футболист, являющийся вице-капитаном сборной Украины.

За летнее трансферное окно «Боруссия» потратила на новичков порядка 70 миллионов евро, а Ярмоленко стал первым украинским футболистом в истории немецкого клуба. В нынешнем сезоне «Боруссия» примет участие в групповом этапе Лиги чемпионов. Дортмундцы попали в группу H, где встретятся с испанским «Реалом», английским «Тоттенхэмом» и кипрским АПОЭЛом.