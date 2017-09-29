Футболист «Манчестер Сити» попал в ДТП и сломал ребро

Нападающий английского «Манчестер Сити» Серхио Агуэро попал в ДТП в Амстердаме, в результате чего получил перелом ребра. Об этом сообщает Ole.

Футболист ехал в аэропорт на такси. Водитель автомобиля не справился с управлением и врезался в дорожный столб. 29-летний Агуэро был пристегнут, поэтому избежал более серьезных повреждений.

Отмечается, что восстановление форварда займет не менее двух месяцев.

Агуэро пополнил состав «Манчестер Сити» в 2011 году, перейдя в английский клуб из мадридского «Атлетико». За это время он дважды стал чемпионом Английской футбольной премьер-лиги (2011/12, 2013/14). С «Атлетико» нападающий стал победителем Лиги Европы (2010). Кроме того, он выигрывал золото Олимпиады 2008 года и серебро чемпионата мира-2014 вместе со сборной Аргентины.