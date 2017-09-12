Месси сделал татуировку с изображением губ жены в интимной зоне

Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Леонель Месси нанес татуировку с изображением губ своей жены Антонеллы Роккуццо в области паха. Об этом сообщает Sports Illustrated.

На рисунке запечатлен след от красной помады. 30-летний футболист заявил, что в этом нет никакого непристойного символизма, и он просто хочет, чтобы губы супруги целовали его везде, где бы он ни был.

— The Barça Nation (@BarcaNationENG) 11 сентября 2017, 15:33

Месси женился на Рокуццо 1 июля этого года в родном городе футболиста Росарио. На свадьбу были приглашены 260 гостей, в числе которых игроки «Барселоны» Луис Суарес и Жерар Пике со своей невестой — колумбийской певицей Шакирой, а также бывший капитан сине-гранатовых Карлес Пуйоль и партнеры Месси по сборной Аргентины Серхио Агуэро и Гонсало Игуаин.

По случаю свадьбы аргентинец и его супруга сделали одинаковые татуировки в виде римских цифр XXX-VI-XVII, обозначающих дату свадьбы. Месси и Рокуццо состоят в отношениях более 10 лет и воспитывают двоих сыновей.