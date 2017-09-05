Президент «Барселоны» прокомментировал ситуацию с контрактом Месси

Президент испанской «Барселоны» Хосеп Бертомеу прокомментировал ситуацию с контрактом аргентинского нападающего Лионеля Месси. Его слова приводит Sport English.

Президент сине-гранатовых отметил, что контракт с 30-летним аргентинцем уже заключен, под ним поставил подпись отец футболиста.

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«Остается только дождаться приезда Месси, чтобы мы могли сделать фото и завершить протокольные процедуры. Нет никаких проблем, мы полностью расслаблены. Только у нас есть проблемы с расписанием, так как 30 июня у него была свадьба, затем он отправился в Японию, потом у клуба было предсезонное турне», — заявил Бертомеу.

4 сентября появилась информация, что Месси отказывается продлевать контракт с «Барселоной» из-за неопределенности вокруг Бертомеу. Испанская AS сообщила, что бывший кандидат в президенты клуба Агусти Бенедито начал сбор подписей за выдвижение вотума недоверия Бертомеу. Месси не хочет принимать участия в этом процессе.

В начале июля испанские СМИ писали, что Месси продлил соглашение с каталонцами. Отмечалось, что по контракту, подписанному на срок до 2021 года, аргентинец должен был стать самым высокооплачиваемым футболистом мира.

Месси выступает за «Барселону» с 2004 года. Вместе с командой он восемь раз становился чемпионом Испании, пять раз — обладателем Кубка Испании, и четыре раза — победителем Лиги чемпионов. Кроме того, он пять раз получал «Золотой мяч».