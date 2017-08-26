Спорт
 

Хакеры объявили о переходе Месси в «Реал»

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Неизвестные хакеры взломали аккаунты «Реала» в Facebook и Twitter и объявили о переходе в мадридский футбольный клуб аргентинского форварда «Барселоны» Лионеля Месси. Об этом в субботу, 26 августа, сообщает Goal.com.

В соцсетях появились записи со словами: «Добро пожаловать, Месси». К постам, которые позже были удалены, прикрепили видеозапись с одним из голов аргентинца в ворота сливочных. Ответственность за атаку взяла на себя хакерская группа OurMine.

В начале июля появилась информация, что Месси продлил соглашение с «Барселоной». Сообщалось, что по новому контракту, подписанному на срок до 2021 года, аргентинец должен был стать первым футболистом, зарабатывающим более миллиона фунтов стерлингов в неделю. Отмечалось, что во время переговоров с каталонцами Месси выражал желание покинуть клуб.

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